Tenta di rapire una bimba di un anno in un supermercato a Bergamo e le rompe il femore | il video

Un uomo senza casa ha cercato di portare via una bambina di un anno in un supermercato di Bergamo, ma è stato fermato dai passanti. Durante l’episodio, l’uomo ha anche rotto il femore della piccola, che ora si trova in ospedale. Un video registrato dalla videosorveglianza mostra il momento in cui l’uomo si avvicina alla bimba e tenta di afferrarla.

Tenta di rapire una bimba al supermercato, le rompe il femore, arrestato

