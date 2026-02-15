Tenta di rapire una bimba di un anno in un supermercato a Bergamo e le rompe il femore | il video
Un uomo senza casa ha cercato di portare via una bambina di un anno in un supermercato di Bergamo, ma è stato fermato dai passanti. Durante l’episodio, l’uomo ha anche rotto il femore della piccola, che ora si trova in ospedale. Un video registrato dalla videosorveglianza mostra il momento in cui l’uomo si avvicina alla bimba e tenta di afferrarla.
Un uomo, senza fissa dimora, ha tentato di rapire una bimba di un anno in un supermercato di Bergamo. Dalle immagini diffuse dalla Polizia si vede la scena molto chiaramente. L'uomo è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bergamo, tenta di rapire una bimba e le rompe il femore
A Bergamo, un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, trascinata e strattonata con violenza che le ha rotto il femore.
Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato
Un uomo romeno di 47 anni, senza residenza fissa, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato e, nel farlo, le ha rotto una gamba.
News - Bergamo. Tenta di rapire una bimba al supermercato, le rompe il femore, arrestato 15/02/2026
Argomenti discussi: Finta baby sitter tenta di rapire una bambina di 3 anni a scuola. Aveva la sua foto sul cellulare; Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato. Le immagini choc; Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne; Roma: Finta babysitter tenta di rapire una bimba a scuola.
Bergamo, tenta di rapire una bimba e le rompe il femoreAGI - Afferrata e strattonata con una violenza tale da provocarle la frattura del femore: è l’orrore vissuto da una bambina di un anno e mezzo, rimasta gravemente ferita durante un tentativo di seques ... msn.com
Bergamo, tenta di rapire una bambina al supermercato: arrestato 37enne romenoErano circa le 13 di sabato 14 febbraio quando una mamma, un papà e la loro bambina di un anno e mezzo stavano lasciando un supermercato di Bergamo. All’ingresso hanno incrociato un uomo che, all’impr ... affaritaliani.it
Un senza fissa dimora di origini rumene è stato arrestato dalla polizia di Bergamo dopo che ha tentato di rapire una bambina di appena un anno e mezzo che si trovava con i genitori in un supermercato della città. L'episodio è stato ricostruito grazie alle testim facebook
Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato x.com