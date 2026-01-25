Cittiglio pomeriggio ad alta tensione in stazione | gruppo di giovanissimi nel mirino delle forze dell’ordine

Sabato pomeriggio a Cittiglio, in provincia di Varese, si è verificato un episodio di notevole tensione presso la stazione ferroviaria. Un gruppo di giovanissimi è stato oggetto dell’intervento delle forze dell’ordine, suscitando preoccupazione tra residenti e passanti. L’evento ha attirato l’attenzione sulla situazione di sicurezza nell’area, che rimane sotto osservazione delle autorità per chiarire i motivi di quanto accaduto.

Cittiglio (Varese), 25 gennaio 2026 – Momenti di altissima tensione, sabato pomeriggio, nella zona della stazione ferroviaria di Cittiglio, nel Varesotto. Tra le 15 e le 17 del 24 gennaio, l’area dello scalo e le zone immediatamente circostanti hanno fatto da sfondo a disordini e attimi di caos da parte di un numeroso gruppo di giovani. L’appuntamento. Secondo le prime ricostruzioni, mentre sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Laveno Mombello, una quarantina di ragazzi – in gran parte minorenni ma con la presenza anche di alcuni maggiorenni – si sarebbe data appuntamento con un obiettivo preciso: affrontarsi fisicamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

