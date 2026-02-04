Olimpiadi Milano-Cortina 2026 tra gli atleti israeliani anche soldati Idf coinvolti nel genocidio a Gaza tra cui Ward Fawarsy

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tra gli atleti israeliani ci sono anche alcuni soldati dell’Idf. Si tratta di 10 sportivi, tra cui cinque fanno parte della squadra di bob. La loro presenza ha suscitato polemiche e riflessioni, visto il coinvolgimento di alcuni di loro nel conflitto a Gaza.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.