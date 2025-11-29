Free Free Palestine | serata a sostegno del popolo palestinese al Teatro Modena

Genovatoday.it | 29 nov 2025

Free Free Palestine giunge alla sua IV edizione con la partecipazione di numerosi artisti, attori, musicisti e cantanti che saliranno sul palco del Teatro Modena di Genova lunedì 1° dicembre alle 20:30 per dimostrare la loro vicinanza al popolo palestinese e chiedere pace, giustizia e libertà: un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

