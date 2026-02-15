Tempo stabile e soleggiato annuvolamenti in serata

Il cielo di Bergamo si apre con un clima tranquillo e soleggiato domenica 15 febbraio, dopo giorni di nuvole e pioggia. La mattina si presenta limpida, con il sole che illumina le strade e le piazze della città. In serata, alcuni nuvoloni si avvicinano, ma senza portare pioggia. Le temperature rimangono miti, perfette per una passeggiata all'aperto.

Il meteo a Bergamo per la giornata di domenica 15 febbraio riserva cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1666m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo le previsioni meteo a Bergamo spostiamo lo sguardo sulla Lombardia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

