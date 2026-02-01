Tempo stabile e soleggiato qualche annuvolamento dal pomeriggio

Questa domenica a Bergamo si presenta con tempo stabile e soleggiato. Durante la giornata, il cielo resterà in gran parte sereno, con qualche annuvolamento che si farà vedere nel pomeriggio. Non sono previste piogge, quindi sarà una giornata tranquilla senza particolari cambiamenti meteorologici.

Le previsioni meteo a Bergamo di domenica 1° febbraio: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1221m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni a cura di 3Bmeteo. In Lombardia Dopo le previsioni meteo a Bergamo, ecco cosa ci riserva il tempo in Lombardia: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

