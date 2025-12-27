Tempo stabile fino a lunedì in Abruzzo e a Pescara e perturbazione con neve in montagna Capodanno soleggiato

In Abruzzo sole fino a lunedì 29 dicembre, tra martedì e mercoledì passa una perturbazione con neve in montagna, capodanno soleggiato.A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com. Un promontorio di alta pressione sta guadagnando terreno sul bacino del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it

