Tassa sui rifiuti è caos | aumenti sino al 10% per almeno 63 Comuni

A causa della bocciatura dei Piani economico-finanziari (Pef) 2024-2025 da parte di Arera, molti Comuni pugliesi si trovano a dover affrontare aumenti della tassa sui rifiuti fino al 10%. In almeno 63 municipi, le nuove tariffe sono già state approvate, provocando disagi tra i cittadini e tensioni nei consigli comunali. La decisione ha portato a un incremento dei costi che si riflette direttamente sulle bollette domestiche, creando scontento tra le famiglie.

La bocciatura dei Piani economico-finanziari (Pef) 2024-2025 da parte di Arera rischia di trasformarsi in un pesante effetto domino sui bilanci dei Comuni pugliesi. Se da un lato la Tari per cittadini e imprese dovrà essere riportata ai livelli del 2023 e quindi non aumenterà, dall'altro gli enti locali saranno comunque tenuti a corrispondere ai gestori del servizio di igiene urbana i canoni contrattuali, comprensivi delle clausole di revisione prezzo. Il risultato? Una forbice destinata ad allargarsi e a generare un potenziale "buco" nei conti comunali. La vicenda nasce dal giudizio promosso dinanzi al Tar Lombardia dai gestori del servizio rifiuti di 63 Comuni pugliesi (in gran parte della provincia di Lecce), dopo che, il 30 dicembre scorso, Arera aveva non approvato i Pef validati da Ager Puglia, rilevando profili di illogicità nella verifica dell'equilibrio economico-finanziario.