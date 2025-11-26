Macerata, 26 novembre 2025 – Nel giro di cinque anni a Macerata la spesa media sostenuta da una famiglia per la Tari, la tassa sui rifiuti, è passata dai 211 euro del 2021 ai 261 di quest’anno: 50 euro in più, con un incremento che sfiora il 25%. Anche nel 2025, come già l’anno passato, tra i capoluoghi di provincia marchigiani Macerata, pur mantenendo in valore assoluto un importo inferiore a quello di Ancona (329 euro), Urbino (303 euro), Pesaro (300 euro) e Ascoli (270 euro), ma superiore a quello di Fermo (211 euro), è quella che registra l’incremento più elevato: +9,2%, contro il +7,5% di Ascoli, il +7,2% di Urbino, il +5,2% di Ancona e il +2% di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stangata sui rifiuti, tassa lievitata del 25%. E arrivano nuovi aumenti