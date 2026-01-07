Arera | bocciata la tassa rifiuti di 63 Comuni della Puglia ELENCO Tari

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha bocciato la richiesta di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) in 63 comuni della Puglia. Il provvedimento, disponibile nel documento allegato, include l’elenco completo dei territori coinvolti. Questa decisione evidenzia le recenti valutazioni dell’ARERA in materia di tariffe e regolamentazioni locali sulla gestione dei rifiuti.

Tari, Arera bocca tariffe di 63 comuni. Pagliaro: caos annunciato - Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro «Un caos annunciato, quello che si rischia in Puglia nelle tariffe per il servizio di raccolta rifiuti. trnews.it

L'Autorithy boccia le tariffe pugliesi per la raccolta dei rifiuti. I Comuni nel caos: a rischio aumenti della Tari - La delibera dell'Arera ha dichiarato illegittimi i piani economici di 63 appalti, ma probabilmente verranno fermati anche tutti gli altri. lagazzettadelmezzogiorno.it

TeleRama. . L’Arera, l’Autorità per l’energia e l’ambiente, ha bocciato i pef, i piani economico-finanziari di 63 comuni. "Caos annunciato -afferma il consigliere regionale Pagliaro- Decaro sbrogli matassa della gestione rifiuti”. - facebook.com facebook

