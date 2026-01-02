La necropoli nascosta sotto le strade è un tesoro di 3.000 anni fa unico in Italia
Sotto le strade di Trento si nasconde una necropoli monumentale risalente a circa 3.000 anni fa. Scoperta in via Santa Croce, questa testimonianza dell’antichità rappresenta un importante patrimonio archeologico, riconosciuto come una delle più significative scoperte italiane del 2025 dal Giornale dell’Arte. Un sito unico nel suo genere, che offre uno sguardo prezioso sulla prima età del Ferro in Italia.
La necropoli monumentale della prima età del Ferro scoperta in via Santa Croce a Trento è stata inserita al secondo posto tra le sette più rilevanti scoperte archeologiche italiane del 2025 dal prestigioso Giornale dell’Arte.?Un riconoscimento che porta il nome di Trento accanto ai grandi siti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: "Sotto ai nostri piedi: la necropoli dei veneti antichi"
