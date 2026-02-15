Targa della foiba di Monrupino | recuperata e consegnata all' associazione Pro Patria

Questa mattina, i membri dell'associazione Pro Patria di Trieste hanno ritrovato e consegnato la targa dedicata ai 21 Martiri gettati nella foiba di Monrupino. La targa, che commemorava le vittime dei titini nel maggio del 1945, era stata rimossa e abbandonata nel fondo di un canalone. Il recupero è avvenuto dopo settimane di ricerche nelle zone più remote dell'Abisso Plutone.

"Questa mattina come Trieste Pro Patria, abbiamo recuperato i resti della targa affissa sull'Abisso Plutone in memoria dei 21 Martiri che ivi furono gettati dai titini nel lontano maggio del ‘45 e che ignobili mani hanno sradicato e gettato nel profondo della foiba". L’annuncio è stato dato dall'associazione. “Tali frammenti - scrivono - ci sono stati resi dall'eroiche braccia dei due speleologi che nei giorni scorsi, a seguito della notizia della scomparsa della suddetta targa, non ci hanno pensato su due volte e si sono calati giù nell'Abisso Plutone a recuperarla. Abbiamo sentitamente ringraziato questi due angeli da parte di migliaia di Italiani, perché il loro gesto non era affatto scontato visto quanto odio che ancora scorre sui nostri territori”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

