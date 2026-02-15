Targa della foiba di Monrupino | recuperata e consegnata all' associazione Pro Patria
Questa mattina, i membri dell'associazione Pro Patria di Trieste hanno ritrovato e consegnato la targa dedicata ai 21 Martiri gettati nella foiba di Monrupino. La targa, che commemorava le vittime dei titini nel maggio del 1945, era stata rimossa e abbandonata nel fondo di un canalone. Il recupero è avvenuto dopo settimane di ricerche nelle zone più remote dell'Abisso Plutone.
"Questa mattina come Trieste Pro Patria, abbiamo recuperato i resti della targa affissa sull'Abisso Plutone in memoria dei 21 Martiri che ivi furono gettati dai titini nel lontano maggio del ‘45 e che ignobili mani hanno sradicato e gettato nel profondo della foiba". L’annuncio è stato dato dall'associazione. “Tali frammenti - scrivono - ci sono stati resi dall'eroiche braccia dei due speleologi che nei giorni scorsi, a seguito della notizia della scomparsa della suddetta targa, non ci hanno pensato su due volte e si sono calati giù nell'Abisso Plutone a recuperarla. Abbiamo sentitamente ringraziato questi due angeli da parte di migliaia di Italiani, perché il loro gesto non era affatto scontato visto quanto odio che ancora scorre sui nostri territori”.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scomparsa targa con nomi delle vittime davanti a foiba triestina
Una targa con i nomi delle vittime davanti alla foiba di Trieste è scomparsa.
Recuperata auto rubata che circolava con targa e documenti contraffatti
Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, il Comando di Calcinaia della Polizia locale dell’Unione Valdera ha sequestrato a Fornacette un’auto risultata rubata e circolante con targa e documenti contraffatti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Targa vandalizzata e gettata nella foiba di Gropada: a segno il recupero; Sparita la targa con i nomi degli infoibati dall'abisso Plutone; Targa scomparsa alla foiba di Plutone: indignazione alla vigilia del Giorno del Ricordo; Sant’Antonino di Susa, inaugurata la targa in memoria di Norma Cossetto.
Targa della foiba di Monrupino: recuperata e consegnata all'associazione Pro PatriaA darne l'annuncio è stata l'associazione attraverso un comunicato stampa diffuso nella giornata di oggi 15 febbraio ... triesteprima.it
Sparita la targa con i nomi degli infoibati nell'abisso PlutoneSe n'è accorta questa mattina, 8 febbraio, una persona che si reca regolarmente sul posto per portare un omaggio floreale. L'atto non è ancora stato rivendicato ... triesteprima.it
Calcio Trento, biglietto a metà prezzo per la sfida contro la Pro Patria di oggi. Il club: "Così ringraziamo i nostri sostenitori". Mister Tabbiani: "Vogliamo raggiungere i playoff e poi provare a fare qualcosa in più". facebook
PRE MATCH – Le parole di Mister Bolzoni alla vigilia di Trento-Pro Patria aurorapropatria1919.com/pre-match-le-p… x.com