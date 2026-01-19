Recuperata auto rubata che circolava con targa e documenti contraffatti

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, il Comando di Calcinaia della Polizia locale dell’Unione Valdera ha sequestrato a Fornacette un’auto risultata rubata e circolante con targa e documenti contraffatti. L’intervento ha permesso di identificare il veicolo e di approfondire le verifiche necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto della normativa vigente.

Gli agenti hanno notato un veicolo il cui comportamento ha destato sospetti; pertanto è stato sottoposto a controllo. I primi accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità: la targa esposta risultava infatti clonata e riconducibile a un’auto dello stesso modello regolarmente immatricolata nella provincia di Teramo. Il successivo controllo del numero di telaio ha permesso di accertare che il veicolo era stato denunciato rubato a Milano. Ulteriori verifiche hanno inoltre consentito di appurare la falsità del libretto di circolazione esibito dal conducente. Al termine delle verifiche, il conducente e il passeggero sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, in concorso, per il reato di ricettazione; nei confronti del solo conducente è scattata anche la denuncia per uso di atto falso.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

