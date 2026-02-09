Scomparsa targa con nomi delle vittime davanti a foiba triestina

Una targa con i nomi delle vittime davanti alla foiba di Trieste è scomparsa. Non si tratta di un atto di vandalismo qualunque: questa volta si tratta di un gesto che colpisce direttamente la memoria e il dolore delle famiglie coinvolte. La targa, simbolo di ricordo, è stata rimossa o rubata, lasciando spazio a molte domande sulle motivazioni e chi possa aver commesso un gesto così grave. La comunità locale si sta già mobilitando per capire cosa sia successo e per cercare di ripristinare il prima possibile questo importante segno di memoria.

TRIESTE – E' scomparsa la targa posta all'imbocco dell'abisso-foiba Plutone sulla quale erano riportati i nomi delle 21 persone che vi erano state infoibate, con la dicitura "vittime dell'odio titino nel maggio 1945". Lo rende noto Renzo Codarin, presidente dell' Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ha espresso una decisa condanna per il gesto. L'abisso-foiba si trova sul Carso triestino. La sparizione della targa, che riportava anche la scritta "vittime dell'odio titino nel maggio 1945", è "un atto di estrema gravità", ha scritto Codarin in una nota. "Non si tratta di un semplice gesto vandalico, ma di un'offesa alla memoria delle vittime e al dolore delle loro famiglie, nonché di un tentativo inaccettabile di cancellare la storia".

