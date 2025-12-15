A che punto sono i lavori della nuova Tangenziale? Lo scopriamo con il drone dell' Anas

L'articolo presenta lo stato di avanzamento dei lavori della nuova Tangenziale di Forlì, con un focus sulla bretella del Terzo lotto. Attraverso immagini riprese dal drone dell'Anas, si evidenziano i progressi e le caratteristiche del progetto, che prevede un investimento di oltre 170 milioni di euro e mira a migliorare i collegamenti tra l’ospedale Pierantoni e la statale Tosco Romagnola.

Sta prendendo forma la nuova bretella stradale del Terzo lotto della Tangenziale di Forlì, per un importo complessivo di oltre 170 milioni di euro, che una volta conclusa collegherà il Sistema Tangenziale di Forlì con l’ospedale Pierantoni e con la statale Tosco Romagnola. “I lavori avviati da. Forlitoday.it

