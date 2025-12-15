A che punto sono i lavori della nuova Tangenziale? Lo scopriamo con il drone dell' Anas

L'articolo presenta lo stato di avanzamento dei lavori della nuova Tangenziale di Forlì, con un focus sulla bretella del Terzo lotto. Attraverso immagini riprese dal drone dell'Anas, si evidenziano i progressi e le caratteristiche del progetto, che prevede un investimento di oltre 170 milioni di euro e mira a migliorare i collegamenti tra l’ospedale Pierantoni e la statale Tosco Romagnola.

© Forlitoday.it - A che punto sono i lavori della nuova Tangenziale? Lo scopriamo con il drone dell'Anas Sta prendendo forma la nuova bretella stradale del Terzo lotto della Tangenziale di Forlì, per un importo complessivo di oltre 170 milioni di euro, che una volta conclusa collegherà il Sistema Tangenziale di Forlì con l’ospedale Pierantoni e con la statale Tosco Romagnola. “I lavori avviati da. Forlitoday.it Nuova Esselunga di Varese, ecco a che punto sono i lavori Nuova diga, a che punto sono i lavori - I progressi sulle fondamenta sono la spina dorsale dell'opera, includono anche l'ultimazione dell'installazione dei dreni, lunghi 22 metri, a 30 metri di profondità, elementi essenziali per ... genovatoday.it

Tramvia, come procedono i lavori: il punto - E' in corso una nuova fase dei lavori per le sistemazioni urbanistiche in viale Giovine Italia. nove.firenze.it

A che punto sono gli interventi Pnrr a sei mesi dalla scadenza - facebook.com facebook

Che Cagliari battuta la Roma i 3 punto sono nostri x.com