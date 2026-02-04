Emergenza pini ai Fori Imperiali a Roma arriva la super task force

Roma si prepara a un intervento rapido per salvare i pini di via dei Fori Imperiali. La città ha deciso di mettere in campo una task force speciale per monitorare e intervenire subito, visto che la stabilità degli alberi preoccupa residenti e turisti. È stato convocato un tavolo di emergenza per coordinare le operazioni e trovare soluzioni definitive. La situazione resta delicata, e ora si attende di capire quali saranno i primi interventi pratici.

Roma, 4 febbraio 2026 – Si è riunito il tavolo convocato per affrontare l'emergenza legata alla stabilità dei pini di via dei Fori Imperiali, un'area di altissimo valore storico e turistico. Al confronto hanno partecipato l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, accompagnata dai dirigenti del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, e il direttore generale di Roma Capitale Albino Ruberti, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni preposte alla tutela e alla sicurezza del sito. Presenti, tra gli altri, la Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Parco Archeologico del Colosseo, i Vigili del Fuoco, il Comando regionale dei Carabinieri Forestali, il Crea, l'Orto Botanico dell'Università La Sapienza, la Polizia Locale di Roma Capitale, gli ordini professionali di agronomi e agrotecnici e i progettisti del Carme.

