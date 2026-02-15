Tagliati anche i pini di piazza Salvo D' Acquisto l' incredulità di un residente | È uno scempio FOTO

«Volevo segnalare lo scempio avvenuto in piazza Salvo D’Acquisto a Pescara dove hanno abbattuto, senza criterio e senza pietà, gli alberi presenti (pini marittimi) che a mio avviso non sembravano essere malati (allego foto di Google Maps)». A scrivere è un nostro lettore incredulo per questo nuovo taglio di alberi operato dall'amministrazione comunale. Questo scrive ancora il cittadino: «È assurdo procedere a tale abbattimento senza criterio e soprattutto senza rimpiazzare la “perdita” con altri alberi lasciando un vuoto da cratere lunare». La segnalazione di un cittadino: "Nessun cartello per la velocità e sul corridoio verde le auto transitano a forte velocità" Un residente: "Sulla strada parco si lamentano dei tombini rumorosi? Insonorizziamo tutti i rumori del traffico"🔗 Leggi su Ilpescara.it

Decine di pini sono stati tagliati nel tentativo di fermare la diffusione della cocciniglia, ma secondo il consigliere Barba l’inerzia delle autorità ha permesso all’insetto di agire indisturbato.

Il parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto a San Vincenzo riceve un finanziamento di 750mila euro dalla Regione Toscana.

