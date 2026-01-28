Andreas Miserendino ha vinto la medaglia d’oro allo Zapresic Noble Tournament a Zagabria. Il giovane atleta del taekwondo Cattolica-Riccione ha dominato la finale del torneo internazionale, disputato nel palazzetto della capitale croata, portando a casa un risultato importante per la sua carriera.

Impresa d’oro a Zagabria per Andreas Miserendino. Il 24 gennaio il giovane atleta del taekwondo Cattolica-Riccione ha conquistato la medaglia d’oro allo Zapresic Noble Tournament, prestigiosa competizione internazionale disputata nel palazzetto dello sport della capitale croata. Un esordio semplicemente perfetto nella nuova categoria Junior 59, che lo proietta tra i protagonisti emergenti del taekwondo internazionale. Guidato dal maestro Davide Berti, Miserendino ha affrontato un percorso impegnativo, partendo dai trentaduesimi di finale e superando cinque incontri di altissimo livello. Il cammino verso il titolo è iniziato con la vittoria sul bosniaco Dolic, seguita da quelle contro il croato Dusak e il serbo Cvetkovic, che gli hanno garantito l’accesso alla zona medaglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Taekwondo. Miserendino d’oro a Zagabria . Trionfo al Noble Tournament

Approfondimenti su Zagabria Taekwondo

Ai Campionati Europei U21 di taekwondo a Pristina, Mattia Molin ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria dei +87 kg, portando un nuovo successo all’Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zagabria Taekwondo

Argomenti discussi: Taekwondo. Miserendino d’oro a Zagabria . Trionfo al Noble Tournament; Taekwondo: dalla Romagna a Zagabria, esordio d’oro per Andreas Miserendino; Taekwondo, Merendino cambia categoria ma continua a brillare: oro in Croazia.

Taekwondo. Miserendino d’oro a Zagabria . Trionfo al Noble TournamentImpresa d’oro a Zagabria per Andreas Miserendino. Il 24 gennaio il giovane atleta del taekwondo Cattolica-Riccione ha conquistato la ... sport.quotidiano.net

Taekwondo: dalla Romagna a Zagabria, esordio d’oro per Andreas MiserendinoNon poteva esserci esordio migliore per Andreas Miserendino nella nuova categoria Junior -59. Sabato 24 gennaio, sul tatami del palazzetto dello sport di Zagabria, il giovane portacolori del TKD Catto ... altarimini.it

Impresa d’oro a Zagabria: Andreas Miserendino domina lo Zapresic Noble Tournament #Cattolica #Sport x.com