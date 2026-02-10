Taekwondo | le Pantere team Carrara tra le 10 più forti del trofeo Volumnia 2026

Le Pantere Taekwondo Team Carrara si sono fatte valere al Trofeo Volumnia 2026, chiudendo con un risultato che li mette tra le 10 squadre più forti della competizione. La gara si è conclusa da poco, e il team locale può sorridere per le prestazioni di livello. I ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione, ottenendo un eccellente risultato che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Si è concluso con un bilancio eccellente il Trofeo Volumnia 2026 per le Pantere Taekwondo Team Carrara. L'evento, organizzato con successo dal Comitato regionale Fita Umbria presso il Palabarton di Perugia l' 8 febbraio, ha visto sfidarsi 470 atleti in rappresentanza di 55 squadre provenienti da.

Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team Carrara

Si conclude a Patti il campionato regionale 2026 di taekwondo combattimento.

