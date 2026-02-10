Taekwondo | le Pantere team Carrara tra le 10 più forti del trofeo Volumnia 2026
Le Pantere Taekwondo Team Carrara si sono fatte valere al Trofeo Volumnia 2026, chiudendo con un risultato che li mette tra le 10 squadre più forti della competizione. La gara si è conclusa da poco, e il team locale può sorridere per le prestazioni di livello. I ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione, ottenendo un eccellente risultato che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.
Si è concluso con un bilancio eccellente il Trofeo Volumnia 2026 per le Pantere Taekwondo Team Carrara. L'evento, organizzato con successo dal Comitato regionale Fita Umbria presso il Palabarton di Perugia l' 8 febbraio, ha visto sfidarsi 470 atleti in rappresentanza di 55 squadre provenienti da.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Trofeo Volumnia2026
Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team Carrara
Si conclude a Patti il campionato regionale 2026 di taekwondo combattimento.
Forza Italia, Agrigento capitale del tesseramento: oltre 10 mila iscritti e provincia tra le più forti a livello nazionale
Ultime notizie su Trofeo Volumnia2026
Argomenti discussi: Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team Carrara.
Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team CarraraSi conclude il campionato regionale 2026 di combattimento di Taekwondo svoltosi a Patti Domenica 1 febbraio. Le Pantere Taekwondo Team Carrara, in questa tornata hanno partecipato con tre atleti conqu ... palermotoday.it
Conegliano, Sport | Le pantere non si muovono da Firenze: domani sfida al Bisonte. Tre punti (con set epico) contro Scandicci - facebook.com facebook
Scandicci-Conegliano, surreale 41-43 nel primo set! Le Pantere poi dilagano, gran duello Haak-Antropova - x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.