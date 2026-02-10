Taekwondo | le Pantere team Carrara tra le 10 più forti del trofeo Volumnia 2026

Le Pantere Taekwondo Team Carrara si sono fatte valere al Trofeo Volumnia 2026, chiudendo con un risultato che li mette tra le 10 squadre più forti della competizione. La gara si è conclusa da poco, e il team locale può sorridere per le prestazioni di livello. I ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione, ottenendo un eccellente risultato che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

