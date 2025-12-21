Rana Verona espugna Piacenza | battaglia infinita decisa al tie-break
Rana Verona espugna il PalaBancaSport al termine di una battaglia intensa e spettacolare, decisa soltanto al tie-break nella sfida di sabato 20 dicembre contro Piacenza. Un successo pesantissimo per la squadra di coach Soli, che apre il girone di ritorno con due punti preziosi al termine di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Rana Verona supera Piacenza al tie-break e va in finale la Memorial Parenti
Leggi anche: Macerata, festa al tie-break. Bergamo si arrende dopo una battaglia infinita
Verona espugna Piacenza al tie break; Verona espugna il PalabancaSport: 3-2 alla Gas Sales Bluenergy; Volley, Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia.
Rana Verona espugna Piacenza: battaglia infinita decisa al tie-break - Gli scaligeri aprono il girone di ritorno con una vittoria pesantissima al PalaBancaSport: 31 punti di Keita e colpo decisivo nel quinto set dopo oltre due ore di gioco ... veronasera.it
Verona espugna Piacenza al tie break - La battaglia del PalaBanca la vince la formazione di Soli 2–3 (26- corrieredellosport.it
Verona espugna il PalabancaSport: 3-2 alla Gas Sales Bluenergy - 24 alla Gas Sales Bel servizio di Comparoni, poi Mandiraci trova il 21- sportpiacenza.it
Il commento di Keita dopo la vittoria che ha dato il via al girone di ritorno #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleyball facebook
GAME DAY Primo match del girone di ritorno della Regular Season! Tutti a Piacenza! Sabato 20 Dicembre Ore 18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona PalaBancaSport Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVeron x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.