Rana Verona espugna Piacenza | battaglia infinita decisa al tie-break

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rana Verona espugna il PalaBancaSport al termine di una battaglia intensa e spettacolare, decisa soltanto al tie-break nella sfida di sabato 20 dicembre contro Piacenza. Un successo pesantissimo per la squadra di coach Soli, che apre il girone di ritorno con due punti preziosi al termine di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

rana verona espugna piacenza battaglia infinita decisa al tie break

© Veronasera.it - Rana Verona espugna Piacenza: battaglia infinita decisa al tie-break

Leggi anche: Rana Verona supera Piacenza al tie-break e va in finale la Memorial Parenti

Leggi anche: Macerata, festa al tie-break. Bergamo si arrende dopo una battaglia infinita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verona espugna Piacenza al tie break; Verona espugna il PalabancaSport: 3-2 alla Gas Sales Bluenergy; Volley, Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia.

Rana Verona espugna Piacenza: battaglia infinita decisa al tie-break - Gli scaligeri aprono il girone di ritorno con una vittoria pesantissima al PalaBancaSport: 31 punti di Keita e colpo decisivo nel quinto set dopo oltre due ore di gioco ... veronasera.it

rana verona espugna piacenzaVerona espugna Piacenza al tie break - La battaglia del PalaBanca la vince la formazione di Soli 2–3 (26- corrieredellosport.it

rana verona espugna piacenzaVerona espugna il PalabancaSport: 3-2 alla Gas Sales Bluenergy - 24 alla Gas Sales Bel servizio di Comparoni, poi Mandiraci trova il 21- sportpiacenza.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.