Volley Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia

Nell’anticipo della dodicesima giornata di Superlega, Verona ha ottenuto una vittoria combattuta contro Piacenza, chiudendo il match con un punteggio di 3-2. Keita si è distinto per le sue prestazioni dirompenti, contribuendo alla vittoria della squadra veneta. Con questo risultato, Verona si avvicina alle posizioni di vertice, tallonando Perugia in classifica.

Verona ha sconfitto Piacenza per 3-2 (28-26; 20-25; 25-17; 28-30; 15-12) nell’anticipo della dodicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri hanno rialzato la testa dopo il ko di settimana scorsa contro Modena e hanno infilato il decimo successo stagionale, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica generale, a una lunghezza di distacco da Perugia e con due punti di margine su Trento (attesa domani dalla trasferta in quel di Padova). Seconda battuta d’arresto di fila per i Lupi, che ora rischiano di subire il sorpasso da parte di Modena al quarto posto in graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia Leggi anche: Volley, Trento espugna il Forum in Superlega. Verona continua a sognare, Perugia vince in casa Leggi anche: Volley, successi per Perugia, Verona, Trentino e Piacenza nei match odierni di Superlega Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Volley, Keita dirompente in Superlega! Verona espugna Piacenza e tallona Perugia - 12) nell'anticipo della dodicesima giornata di Superlega, il massimo campionato ... oasport.it

