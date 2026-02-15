Successo per l' inaugurazione di ‘Hamlet Suite’ nuova mostra di Andrea Saltini

Andrea Saltini ha attirato molte persone al Teatro Sociale di Novi durante l’inaugurazione di ‘Hamlet Suite’, la sua nuova mostra di arte contemporanea. La manifestazione è stata organizzata da Daniel Bund con Doble-Mostra di Arte Contemporanea e curata da Anna Vittoria Zuliani. Alla cerimonia, che si è svolta ieri pomeriggio, molti visitatori hanno ammirato le opere ispirate alla tragedia di Shakespeare, tra cui dipinti e installazioni che hanno riempito la sala principale.

E' stato un successo il vernissage di 'Hamlet Suite', la nuova mostra d'arte contemporanea del carpigiano Andrea Saltini, organizzata da Daniel Bund con Doble-Mostra di Arte Contemporanea e a cura di Anna Vittoria Zuliani, inaugurata ieri al Teatro Sociale di Novi. Presenti, oltre all'artista, all'organizzatore e alla curatrice, il sindaco di Novi, Enrico Diacci, l'assessore alla Cultura Annalisa Paltrinieri e oltre 300 persone, per una serata di San Valentino del tutto speciale. I numerosi visitatori, arrivati anche da fuori regione, hanno potuto scoprire gli spazi di uno storico teatro che dopo oltre 50 anni di buio ha rivisto la luce per un grande evento culturale di caratura nazionale.