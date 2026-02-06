Teatro Sociale Andrea Saltini presenta la mostra ’Hamlet Suite’

Il Teatro Sociale ospita la prima mostra di Andrea Saltini dedicata a ‘Hamlet Suite’. L’artista espone per la prima volta quattro sculture che rappresentano Ofelia, Rosencranz, Guildenstern e Yorik. Le opere sono esposte nel percorso del teatro e portano il pubblico a riflettere sui personaggi di Shakespeare attraverso l’arte scultorea.

Per la prima volta nel percorso dell'artista sono esposte quattro sculture dedicate a Ofelia, Rosencranz, Guildenstern e Yorik. Il Teatro Sociale di Novi di Modena, dal 14 febbraio (inaugurazione ore 18) al 22 marzo, ospita 'Hamlet Suite' di Andrea Saltini, mostra d'arte contemporanea a cura di Anna Vittoria Zuliani. L'esposizione è promossa dal Comune di Novi in collaborazione con Novi 360, col sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (in alto, Giovane Ofelia, foto di Nicole Pizzetti). Il percorso espositivo comprende dieci dipinti inediti di medie e di grandi dimensioni, tutti realizzati nel 2024 e nel 2025.

