Gualdo Ascolta giornata dedicata all’occupazione

Venerdì 13 Gualdo Tadino si prepara a ospitare “Gualdo Ascolta”, un evento dedicato all’occupazione che si terrà nella biblioteca Guerrieri. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e operatori locali, offrendo uno spazio di ascolto e confronto sulle questioni del lavoro e delle opportunità nella zona. La giornata promette di essere un momento importante per stimolare discussioni e trovare soluzioni pratiche.

GUALDO TADINO – L’hanno chiamata “ Gualdo Ascolta “ l’iniziativa in programma venerdì 13 nella biblioteca Guerrieri. Organizza l’amministrazione comunale in sinergia coi Comuni della Zona sociale 7, "con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese, sistema formativo e cittadini, offrendo strumenti concreti di orientamento e inserimento lavorativo ", per favorire l’incontro tra domanda e offerta, formazione professionale e orientamento a giovani, disoccupati, inoccupati, neolaureati e job hopper. Il primo panel sul ’ Lavoro oggi ’ inizia alle 10 con contributi di amministratori, imprenditori, operatori dei Centri per l’impiego di Arpal Umbria e rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e si concluderà con un confronto con studenti, giovani, disoccupati e job hopper. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Gualdo Ascolta“, giornata dedicata all’occupazione Approfondimenti su Gualdo Ascolta "Ascolta il tuo Cuore”: a Nocera Superiore la giornata di prevenzione dedicata alle patologie cardiovascolari A S. Ellero una giornata dedicata al film "Amici miei" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Il 13 Febbraio una giornata dedicata al lavoro a Gualdo Tadino https://radiotadino.it/2026/02/03/gualdo-ascolta-una-giornata-dedicata-al-lavoro-a-gualdo-tadino-il-13-febbraio-unintera-giornata-per-connettere-persone-imprese-e-opportunita/ facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.