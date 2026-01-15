Torturato a Regina Coeli | Dopo la mia denuncia il silenzio delle istituzioni Un doppio dolore

Dopo aver denunciato le violenze subite a Regina Coeli, Simone descrive un’esperienza di tortura e isolamento. Legato a un letto, con unghie staccate e minacce di morte, si sente abbandonato dalle istituzioni. A sei mesi dagli eventi, scrive una lettera in cui denuncia il mancato intervento dello Stato e il dolore continuo derivato da quella vicenda.

Legato a un letto, unghie staccate, e minacce di morte. A sei mesi dalle torture in cella Simone scrive una lettera e accusa lo Stato di averlo lasciato solo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

