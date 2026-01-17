Mobbing e indifferenza delle istituzioni | Per chi denuncia solo isolamento e silenzio

Il fenomeno del mobbing e l’indifferenza delle istituzioni rappresentano una realtà difficile da affrontare e riconoscere. Spesso le vittime si trovano isolate e senza supporto, mentre le istituzioni sembrano restare in silenzio. Questo articolo approfondisce le difficoltà di chi denuncia queste situazioni, evidenziando come l’isolamento e la mancanza di interventi possano aggravare il dolore e la sofferenza di chi si trova in questi contesti.

"Ho denunciato il mobbing a scuola e sono stata allontanata": docente di Sant'Angelo dei Lombardi accusa il sistema. Tra battaglie personali, giustizia lenta e silenzi diffusi, il caso che scuote la scuola irpina Sant'Angelo dei Lombardi, 17 gennaio 2026 – Come ci si poteva aspettare, l'esclusiva di Avellino Today ha avuto un enorme riscontro, se non altro perché si è parlato di una PERSONA. Una donna che ha visto la sua vita, la sua dignità, essere distrutte pezzo per pezzo. Una docente di Italiano e Latino, RSU all'interno dell'Istituto in cui presta servizio da più di 25 anni, un punto di riferimento non solo per la sua scuola, ma anche per la provincia in quanto coordinatrice delle RSU CISL Scuola Irpinia-Sannio, ma il suo mestiere non è il punto. Mesi di emarginazione, silenzio delle istituzioni e indifferenza portano una professoressa al crollo fisico

