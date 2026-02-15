Strategia Landini | farsi precettare per vendere l’allarme democratico
La decisione di Landini di farsi precettare nasce dal timore che lo sciopero del settore aereo, programmato per la prossima settimana, possa provocare disagi ai passeggeri e creare tensioni nel settore. La commissione di garanzia aveva suggerito alcune date diverse, ma la Cgil e altri sindacati hanno deciso di mantenere la protesta, ignorando le proposte alternative. La scelta mira a rafforzare il messaggio di allarme sulle condizioni dei lavoratori e sulla crisi del trasporto.
La commissione di garanzia aveva proposto date alternative per lo sciopero dei trasporti aerei, ma Cgil & C. hanno aspettato lo scontro con Salvini prima di cambiare giorno. Obiettivo: parlare di compressione dei diritti. Cronaca di una precettazione fortemente voluta. Il tira e molla andato in scena venerdì tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati, che poi vuol dire la Cgil di Maurizio Landini, sullo sciopero dei voli in pieno periodo olimpico, non è che l'ennesima puntata di una saga che va avanti da mesi e sta oggettivamente nauseando gli italiani.
La Juventus ed Elkann si fidano poco di Tether, pensano che voglia farsi pubblicità. Non ci pensa proprio a vendere a loro
La Juventus, insieme a Elkann, ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether Investments per l’acquisizione del club, esprimendo diffidenza nei confronti dell’interesse dell’azienda e ritenendo che l’offerta sia più orientata a farsi pubblicità che a una reale proposta di vendita.
Torna la “febbre dell’oro”? Ecco come vendere i gioielli senza farsi fregare. L’esperto avverte: “Il prezzo può cambiare più volte nella giornata”
La febbre dell’oro torna a far parlare di sé.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Ennesima brutta notizia dal governo Meloni: la produzione industriale è calata anche nel 2025 dello 0,2%, dopo i crolli del 2023 e del 2024. Una debacle completa, frutto della totale assenza di una strategia industriale per il Paese e di un ministro totalmente i facebook