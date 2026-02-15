La decisione di Landini di farsi precettare nasce dal timore che lo sciopero del settore aereo, programmato per la prossima settimana, possa provocare disagi ai passeggeri e creare tensioni nel settore. La commissione di garanzia aveva suggerito alcune date diverse, ma la Cgil e altri sindacati hanno deciso di mantenere la protesta, ignorando le proposte alternative. La scelta mira a rafforzare il messaggio di allarme sulle condizioni dei lavoratori e sulla crisi del trasporto.

La commissione di garanzia aveva proposto date alternative per lo sciopero dei trasporti aerei, ma Cgil & C. hanno aspettato lo scontro con Salvini prima di cambiare giorno. Obiettivo: parlare di compressione dei diritti. Cronaca di una precettazione fortemente voluta. Il tira e molla andato in scena venerdì tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati, che poi vuol dire la Cgil di Maurizio Landini, sullo sciopero dei voli in pieno periodo olimpico, non è che l’ennesima puntata di una saga che va avanti da mesi e sta oggettivamente nauseando gli italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Strategia Landini: farsi precettare per «vendere» l’allarme democratico

La Juventus, insieme a Elkann, ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether Investments per l’acquisizione del club, esprimendo diffidenza nei confronti dell’interesse dell’azienda e ritenendo che l’offerta sia più orientata a farsi pubblicità che a una reale proposta di vendita.

La febbre dell’oro torna a far parlare di sé.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.