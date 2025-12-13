La Juventus ed Elkann si fidano poco di Tether pensano che voglia farsi pubblicità Non ci pensa proprio a vendere a loro
La Juventus, insieme a Elkann, ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether Investments per l’acquisizione del club, esprimendo diffidenza nei confronti dell’interesse dell’azienda e ritenendo che l’offerta sia più orientata a farsi pubblicità che a una reale proposta di vendita.
Il cda della Juventus respinge all’unanimità l’offerta di Tether Investments per l’acquisizione della totalità delle azioni del club. Il club ha diramato un comunicato che riportiamo tramite Agenzia Ansa: “La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo”. Ilnapolista.it
La Juventus ed Elkann si fidano poco di Tether, pensano che voglia farsi pubblicità. Non ci pensa proprio a vendere a loro - La Juventus ed Elkann si fidano poco di Tether, il cda respinge all'unanimità l'offerta di acquisto da parte della società di criptovalute ... ilnapolista.it
Juventus, caos Elkann-Tether: le voci di cessione scatenano il web - Tether lancia un’offerta miliardaria per la Juventus, ma Exor e John Elkann chiudono alla vendita. sport.virgilio.it
La Juventus ed Elkann si fidano poco di Tether, pensano che voglia farsi pubblicità. Non ci pensa proprio a vendere a loro C'è anche il comunicato ufficiale con cui viene respinta l'offerta di Tether. Nelle prossime ore potrebbe uscire un video in cui Elkann tran - facebook.com facebook
“Elkann venderà pure la Juve”. Parla Luciano Moggi | Il Foglio ilfoglio.it/politica/2025/… #juve #juventus #elkann #Agnelli x.com
Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether