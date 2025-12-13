La Juventus ed Elkann si fidano poco di Tether pensano che voglia farsi pubblicità Non ci pensa proprio a vendere a loro

La Juventus, insieme a Elkann, ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether Investments per l’acquisizione del club, esprimendo diffidenza nei confronti dell’interesse dell’azienda e ritenendo che l’offerta sia più orientata a farsi pubblicità che a una reale proposta di vendita.

Il cda della Juventus respinge all’unanimità l’offerta di Tether Investments per l’acquisizione della totalità delle azioni del club. Il club ha diramato un comunicato che riportiamo tramite Agenzia Ansa: “La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’esecuzione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo”. Ilnapolista.it

