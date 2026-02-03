Tutte le strade chiuse a Milano San Siro il 6 febbraio per la cerimonia delle Olimpiadi La mappa

3 feb 2026

Venerdì sera, Milano San Siro si prepara a essere completamente chiusa al traffico. Tutte le strade intorno allo stadio Meazza resteranno sbarrate per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. La zona sarà blindata per garantire la sicurezza di atleti e spettatori. La città si mobilita per un evento che attirerà migliaia di persone, con le vie principali chiuse già dalle prime ore del pomeriggio.

Si prospetta una zona San Siro “blindata” in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, che si terrà allo stadio Meazza venerdì 6 febbraio a partire dalle otto di sera. Molte vie saranno chiuse al traffico fin dalla sera di giovedì 5 febbraio, altre soltanto il 6.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

