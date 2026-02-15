Storico Trabucco di Molinella ‘mutilato’ | cime tagliate e rete da pesca rubata

Il Trabucco di Molinella, simbolo storico di Vieste, è stato danneggiato questa mattina. La causa è l’abbattimento delle cime e il furto della rete da pesca, che hanno lasciato il manufatto in condizioni critiche. I pescatori locali hanno trovato il trabucco senza alcune parti fondamentali, sorprendendo tutti con il suo stato di rovina.

Amara sorpresa, oggi, per i trabuccolanti di Vieste: lo storico Trabucco di Molinella è stato letteralmente mutilato. Ignoti hanno tagliato tutte le cime e hanno rubato la grande rete da pesca. "Non è la prima volta che questi beni storici subiscono atti ignobili, e non sarà questa nemmeno l'ultima. Voi ci rubate una rete, noi ne cuciremo altre due", è la risposta dell'associazione. Amareggiata dall'episodio, la famiglia dei trabuccolanti viestani annuncia che nelle prossime ore sporgerà denuncia alle autorità competenti, dopo aver acquisito tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza. "Non ci piegheremo mai di fronte a questi atti delinquenziali", avvertono.