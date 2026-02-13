Mo | Fratoianni ' petizione europea per stop trattato Ue-Israele a 450mila firme'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Ha fatto bene il partito europeo della sinistra a cui aderiamo, l'Alleanza della Sinistra Europea - European Left Alliance, a prendere una posizione ufficiale per esprimere tutto il pieno sostegno e solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, vittima ancora un volta di un linciaggio mediatico ed istituzionale che travalica i confini dei singoli Stati, un linciaggio senza precedenti basato essenzialmente su disinformazione e manipolazioni". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "La devono smettere di prendere di mira gli esperti delle Nazioni Unite, - prosegue il leader di SI - dovrebbe invece proteggere l'indipendenza delle Nazioni Unite e sostenere la giustizia internazionale senza ipocrisia.