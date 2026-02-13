Mo | Fratoianni ' petizione europea per stop trattato Ue-Israele a 450mila firme'

Da iltempo.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito europeo della sinistra, a cui appartiene anche Fratoianni, ha avviato una petizione online che ha già raccolto oltre 450.000 firme per chiedere la sospensione del trattato tra l’Unione Europea e Israele. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere le istituzioni a rivedere gli accordi commerciali, in risposta alle recenti tensioni nella regione. La petizione si può firmare sul sito dedicato, dove si registrano quotidianamente nuovi sostenitori.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Ha fatto bene il partito europeo della sinistra a cui aderiamo, l'Alleanza della Sinistra Europea - European Left Alliance, a prendere una posizione ufficiale per esprimere tutto il pieno sostegno e solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, vittima ancora un volta di un linciaggio mediatico ed istituzionale che travalica i confini dei singoli Stati, un linciaggio senza precedenti basato essenzialmente su disinformazione e manipolazioni". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "La devono smettere di prendere di mira gli esperti delle Nazioni Unite, - prosegue il leader di SI - dovrebbe invece proteggere l'indipendenza delle Nazioni Unite e sostenere la giustizia internazionale senza ipocrisia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo fratoianni petizione europea per stop trattato ue israele a 450mila firme

© Iltempo.it - Mo: Fratoianni, 'petizione europea per stop trattato Ue-Israele a 450mila firme'

Approfondimenti su fratoianni petizione

Mo: Fratoianni, 'già 300mila firme in Ue per stop accordo di associazione con Israele'

Nelle ultime ore, la petizione online promossa dall'European Left Alliance a Bruxelles ha raggiunto oltre 300.

Milano-Cortina: Fratoianni, 'già 30mila firme a petizione per no Ice in Italia'

La petizione contro l’installazione di Ice in Italia ha già raccolto oltre 30mila firme.

Ultime notizie su fratoianni petizione

mo fratoianni petizione europeaMo: Fratoianni, 'petizione europea per stop trattato Ue-Israele a 450mila firme'Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Ha fatto bene il partito europeo della sinistra a cui aderiamo, l'Alleanza della Sinistra Europea - European Left Alliance, a prendere una posizione ufficiale per esprimer ... iltempo.it