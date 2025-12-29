Stranger Things 5 | i fan chiedono le scene tagliate la petizione verso le 300.000 firme
I fan di Stranger Things 5, insoddisfatti degli episodi finali, hanno avviato una petizione su Change.org, che si avvicina alle 300.000 firme, chiedendo la pubblicazione delle scene tagliate. La richiesta riflette l’interesse degli spettatori nel conoscere materiale escluso dalla versione trasmessa, alimentando il dibattito sulla trasparenza e sul processo di montaggio della serie Netflix.
Change.org è diventata la dimora dei fan della serie Netflix tanto insoddisfatti dagli episodi finali da chiedere a gran voce la pubblicazione delle scene tagliate. Mentre si avvicina il gran finale di Stranger Things, non tutti i fan sono soddisfatti della direzione impressa dai fratelli Duffer alla quinta e ultima stagione. E così su Change.org è spuntata una petizione in cui si chiede la diffusione delle scene tagliate dal Volume 2 della quinta stagione che, al momento in cui scriviamo, ha sfiorato le 300.000 firme. "Credo che ci fosse altro negli episodi, e non abbiamo visto le scene tagliate o per via di Netflix o per scelta dei creatori", scrive nella petizione Wennii J, che ha lanciato l'iniziativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
