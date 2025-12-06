Dalle auto elettriche allo stop ai clascon | così la Cina ha reso le sue città meno rumorose

Fino a qualche decennio fa spostarsi in una megalopoli cinese, soprattutto negli orari di punta della giornata, era una pratica particolarmente stressante: il frastruono del traffico, i clacson incessanti di auto e motocicli, i fastidiosi suoni provenienti dalle marmitte di veicoli inquinanti, per non parlare poi dei martelli pneumatici di cantieri edili operativi h24. Provate ad andare oggi a Pechino o a Shanghai, a Shenzhen o a Wuhan, e scoprirete città incredibilmente silenziose. Come ha fatto la Cina a ridurre l’ inquinamento acustico dei suoi principali hub urbani? Varando, nel corso degli anni, una serie di misure mirate e progressive. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dalle auto elettriche allo stop ai clascon: così la Cina ha reso le sue città meno rumorose

