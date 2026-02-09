Ferrari Luce | interni inediti addio schermi touch ritorno ai comandi fisici per un’esperienza di guida pura

La Ferrari ha presentato a San Francisco la sua prima auto elettrica, chiamata “Luce”. Durante l’evento, l’azienda ha mostrato gli interni inediti, con un deciso ritorno ai comandi fisici e l’addio agli schermi touch. La scelta punta a offrire un’esperienza di guida più pura e meno distratta.

La Ferrari ha svelato a San Francisco, il 9 febbraio 2026, i dettagli degli interni della sua prima auto elettrica, denominata “Luce”. Un progetto che segna una svolta radicale per la casa di Maranello, grazie alla collaborazione con LoveFrom, il collettivo fondato dall’ex designer Apple Jony Ive, e che punta a ridefinire l’esperienza di guida elettrica, privilegiando la fisicità dei comandi e un design che celebra l’artigianalità e la purezza delle forme. L’annuncio, arrivato dopo la presentazione di alcune caratteristiche tecniche lo scorso ottobre, apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della Ferrari, allontanandosi dalle tendenze più comuni nel mondo delle auto elettriche, dove spesso dominano ampi schermi touch e interfacce digitali complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

