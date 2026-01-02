Fondo Scoiattolo condominio nel degrado

Il condominio di via Repubblica di Montefiorino 35-39, proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo, presenta condizioni di grave degrado. La situazione richiede interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro agli abitanti e all’intera area. La gestione di strutture in cattivo stato rappresenta una priorità per assicurare un ambiente abitabile e conforme alle normative vigenti.

In via Repubblica di Montefiorino ai civici 35-39 si trova un condominio di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo che versa in gravissimo stato di degrado. Nel mese di ottobre i residenti della zona avevano già segnalato la situazione e la proprietà aveva provveduto a sigillare l'accesso in particolare del civico 39 prima con un lucchetto poi con un pannello di compensato. La situazione tuttavia sembra immutata", così Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale. "Finestre aperte o semiaperte, porta di accesso devastata, evidenti i segni di effrazione, nel parcheggio che circonda l'immobile auto abbandonate con vetri rotti e all'interno bottiglie e pacchetti di sigarette, segno della presenza di persone che evidentemente si aggirano tra l'immobile e le auto abbandonate.

