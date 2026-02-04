Stipendi arriva il diritto a conoscere quanto guadagnano i colleghi | decreto al Consiglio dei ministri con le novità sulla trasparenza retributiva

Il governo sta per approvare un nuovo decreto che obbliga le aziende a mostrare le retribuzioni dei dipendenti. Da ora in poi, i lavoratori avranno il diritto di sapere quanto guadagnano i colleghi. La misura mira a rendere più trasparenti gli stipendi e combattere le ingiustizie sul lavoro. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio dei ministri e sarà presto ufficiale.

Il Consiglio dei ministri si appresta a varare un decreto legislativo che introduce il diritto alla trasparenza retributiva per tutti i lavoratori italiani.

