Al Bano apre le porte della sua tenuta | l’invito alla famiglia nel bosco e la vita nella sua dimora di Cellino

Quando Al Bano ha saputo della famiglia che viveva isolata nel bosco e ha fatto un gesto molto generoso: offrire la sua casa in Salento. A volte ci dimentichiamo quanta umanità c’è dietro ai personaggi famosi. Infatti, oggi parliamo di Al Bano e l’offerta che ha fatto alla “famiglia nel bosco”. Lui, che quella scelta di vivere lontano dal mondo l’ha fatta davvero negli anni Settanta, ha sentito qualcosa di familiare nel percorso di Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e dei loro tre bambini. (foto da Instagram) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Al Bano apre le porte della sua tenuta: l’invito alla “famiglia nel bosco” e la vita nella sua dimora di Cellino

«Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono». Con queste parole Al Bano apre le porte della sua tenuta in Puglia - facebook.com Vai su Facebook

