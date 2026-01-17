Caro Sapiens al Petrarca Tozzi apre Science Lab

È iniziata la quarta stagione di Arezzo Science Lab, il festival di divulgazione scientifica diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. Con l'apertura al Petrarca e l'intervento di Tozzi, il programma comprende conferenze e spettacoli dedicati alla diffusione della cultura scientifica, offrendo un'occasione di approfondimento e confronto su temi attuali e innovativi.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Parte la stagione di premi Nobe l e scienziati grazie alle conferenze spettacolo di Arezzo Science Lab, la quarta stagione del Festival di divulgazione scientifica diretta da Lorenzo e Gabriele Grazi. Stasera alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo si terrà l'evento inaugurale del festival. L'ospite d'onore sarà Mario Tozzi, Primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Geologo di fama internazionale, membro del Consiglio Scientifico del Wwf e del Consiglio direttivo del Touring. Ha condotto numerose trasmissione televisive di divulgazione scientifica come le fortunate "Gaia" su Rai3, "Atlantide" su La7 e "Fuori Luogo" su Rai1.

