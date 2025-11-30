Speed skating Serena Pergher vince i 500 metri tra le Neo-seniors a Milano In evidenza Tormen
Calato il sipario sul primo appuntamento della Coppa del Mondo junior di speed skating. Sull'anello di ghiaccio, del Milano Speed Skating Stadium, i giovani atleti del pattinaggio di velocità pista lunga hanno potuto sperimentare quello che sarà il palcoscenico su cui si esibiranno i primattori di questa disciplina nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un test-event in piena regola. Chi a febbraio vorrà essere protagonista su questa pista sarà Serena Pergher. La giovane atleta nostrana, specialista della velocità, si è distinta nella prova dei 500 metri nella categoria Neo-seniors, prevalendo in 38.
Iniziati oggi i Mondiali Junior di Speed Skating. Il palazzetto di ghiaccio, ricavato tra due padiglioni a Milano Rho Fiera, anticipa le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come test event
Nel fine settimana, il nuovo "Oval" edificato presso la sconfinata area fieristica di Rho ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo juniores di speed-skating. Chiaramente, si tratterà di un'importante prova generale in vista degli imminenti Giochi Olimpici
Speed skating, Serena Pergher in evidenza nei 500 metri a Calgary, Lollobrigida e Di Stefano fuori dalla top-10 nei 1500 - Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada).
Pista Lunga: Daniele Di Stefano e Serena Pergher, doppio primato italiano - La seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed Skating di Pista Lunga produce due nuovi record nazionali.