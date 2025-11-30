Speed skating Serena Pergher vince i 500 metri tra le Neo-seniors a Milano In evidenza Tormen

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sul primo appuntamento della Coppa del Mondo junior di speed skating. Sull’anello di ghiaccio, del Milano Speed Skating Stadium, i giovani atleti del pattinaggio di velocità pista lunga hanno potuto sperimentare quello che sarà il palcoscenico su cui si esibiranno i primattori di questa disciplina nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un test-event in piena regola. Chi a febbraio vorrà essere protagonista su questa pista sarà Serena Pergher. La giovane atleta nostrana, specialista della velocità, si è distinta nella prova dei 500 metri nella categoria Neo-seniors, prevalendo in 38. 🔗 Leggi su Oasport.it

speed skating serena pergher vince i 500 metri tra le neo seniors a milano in evidenza tormen

© Oasport.it - Speed skating, Serena Pergher vince i 500 metri tra le Neo-seniors a Milano. In evidenza Tormen

Scopri altri approfondimenti

Speed skating, Serena Pergher vince i 500 metri tra le Neo-seniors a Milano. In evidenza Tormen - Calato il sipario sul primo appuntamento della Coppa del Mondo junior di speed skating. Segnala oasport.it

Speed skating, Serena Pergher in evidenza nei 500 metri a Calgary, Lollobrigida e Di Stefano fuori dalla top-10 nei 1500 - Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada). oasport.it scrive

speed skating serena pergherPista Lunga: Daniele Di Stefano e Serena Pergher, doppio primato italiano - La seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed Skating di Pista Lunga produce due nuovi record nazionali. Segnala vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Speed Skating Serena Pergher