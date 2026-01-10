Speed skating Serena Pergher sfiora il podio nei 500 femminili degli Europei Top ten per Maybritt Vigl
La seconda giornata degli Europei senior 2026 di speed skating si svolge all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Serena Pergher si è classificata quarta sui 500 metri femminili, mentre Maybritt Vigl ha concluso in decima posizione. La competizione prosegue con le gare di singole distanze, offrendo un quadro aggiornato delle prestazioni delle atlete italiane in questa importante manifestazione continentale.
Si apre la seconda giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso di svolgimento all’ Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, con il quarto posto di Serena Pergher sui 500 metri femminili, gara in cui è decima Maybritt Vigl. Successo per la polacca Kaja Ziomek-Nogal, mentre nel team sprint maschile l’oro è ancora della Polonia. Nella specialità olimpica dei 500 metri femminili sfiora il podio Serena Pergher, quarta in 38.549, a 0.75 dalla medaglia d’oro della polacca Kaja Ziomek-Nogal, vittoriosa in 37.791 davanti alla connazionale And?elika Wójcik, d’argento in 38. 🔗 Leggi su Oasport.it
