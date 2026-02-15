Lunedì 16 febbraio, a Bormio, gli italiani si preparano per lo slalom maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un evento che potrebbe regalare una medaglia importante. La gara si svolgerà con la prima manche alle 10 del mattino, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi che vogliono seguire da vicino l’azione.

Lunedì 16 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà il penultimo titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma lo slalom maschile, con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 96 atleti in rappresentanza di 70 Paesi. Seconda run con inversione dei migliori trenta alle ore 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 14, Tommaso Sala, che prenderà il via con il 23, Tobias Kastlunger, che partirà con il 34, e Tommaso Saccardi, che scenderà con il 37. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist slalom maschile Olimpiadi 2026: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domani a Bormio si svolge la seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sabato 14 febbraio, a Bormio, la gara di gigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge per assegnare un nuovo titolo dello sci alpino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.