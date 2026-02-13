Startlist gigante maschile Olimpiadi | orari tv streaming pettorali di partenza degli italiani

Sabato 14 febbraio, a Bormio, la gara di gigante maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge per assegnare un nuovo titolo dello sci alpino. La prima manche inizia alle 10 e vede tra i protagonisti gli italiani, con i pettorali di partenza già assegnati e trasmessa in diretta TV e streaming.

Sabato 14 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il gigante maschile, con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 81 atleti in rappresentanza di 62 Paesi. Seconda run con inversione dei migliori trenta alle ore 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 12, Luca De Aliprandini, che prenderà il via con il 21, Tobias Kastlunger, che partirà con il 30, e Giovanni Franzoni, che scenderà con il 31.