Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi | orari tv streaming pettorali degli italiani

Domani a Bormio si svolge la seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11 e gli italiani sono pronti a scendere in pista. La giornata sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con i pettorali già assegnati ai favoriti. I tifosi italiani aspettano con ansia le prestazioni degli atleti sulla neve di casa.

Domani, giovedì 5 febbraio, a Bormio (Italia) si proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la seconda prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 44 atleti in rappresentanza di 17 Paesi. Saranno 5 gli azzurri al via anche per questa seconda prova cronometrata: Mattia Casse scatterà con il pettorale numero 5, Giovanni Franzoni con l’ 11, Florian Schieder con il 12, Dominik Paris con il 13 e Christof Innerhofer con il 24. Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani Approfondimenti su Bormio Olimpiadi Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Mercoledì 4 febbraio scatta ufficialmente il primo evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen si terrà giovedì 15 gennaio alle 12. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bormio Olimpiadi Argomenti discussi: Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Sci alpino oggi: a che ora la seconda discesa a Kitzbuehel e come vederla in tv e streaming; A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa femminile Crans Montana, tv, streaming. Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa maschile Olimpiadi, startlist, streamingSignore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo ... oasport.it Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiSabato 31 gennaio andrà in scena quella che avrebbe dovuto essere la seconda prova prova cronometrata della discesa di Crans Montana, quindicesima tappa ... oasport.it A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com Il riassunto della cronosquadre che ha caratterizzato la seconda giornata della #ChallengeMallorca. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.