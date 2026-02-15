Sport italiano | Buonfiglio punta al podio Sicilia traino per un’Italia in crescita

Il presidente di Italpress, Buonfiglio, ha sottolineato che il successo di Buonfiglio nel nuoto è dovuto all’impegno e alla determinazione dell’atleta, che mira ora a conquistare un podio importante. La gara di ieri ha visto Sicilia puntare forte sui giovani talenti, portando un’onda di entusiasmo tra gli appassionati italiani. Il risultato di questi eventi rafforza la convinzione che lo sport italiano stia crescendo grazie anche alla crescita di nuovi talenti.

Buonfiglio e il Futuro dello Sport Italiano: Ottimismo e Sfide per un Paese in Ascesa. Roma, 15 febbraio 2026 – Il presidente di Italpress, Buonfiglio, ha espresso un cauto ottimismo sulle prospettive dello sport italiano, ponendo una domanda che risuona come un invito all’azione: “A questo punto, quante medaglie?”. Questa affermazione, rilasciata in un momento di rinnovato interesse per le performance sportive nazionali, sottolinea la crescente convinzione che l’Italia possa affermarsi come una potenza sportiva di primo piano. Un’Onda di Entusiasmo dalla Sicilia. L’entusiasmo di Buonfiglio trova un particolare eco in Sicilia, terra da sempre legata alla passione per lo sport e alla valorizzazione dei talenti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu Mattarella: “Lo sport ha contribuito alla crescita dell’Italia”. Buonfiglio: “Siamo commossi, sottolinea la valenza dell’olimpismo” Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo dello sport nella crescita dell’Italia, evidenziando la sua importanza nel patrimonio della Repubblica. Buonfiglio: “Milano Cortina al via, sport costruisca ponti”. Coventry: “Grazie all’impegno italiano gli atleti brilleranno alle Olimpiadi” Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per prendere parte alle grandi settimane che precedono le Olimpiadi invernali del 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Milano Cortina, la diretta: Italia-Usa 8-9, sfuma il sogno del bis olimpico. Il programma; Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico Esserci già un successo; Short track: Arianna Fontana argento nei 500!!. Canottieri Napoli, arriva il riconoscimento dal Coni. Buonfiglio: «Solido mattone dello sport italiano»Visita del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla Canottieri Napoli. Durante l'incontro il numero uno dello sport nazionale ha consegnato un riconoscimento al presidente del club giallorosso, ... ilmattino.it Olimpiadi 2026, Buonfiglio: La prestazione di Brignone nella storia storia dello sport(LaPresse) - Oggi voi l'avete vista vincere, ma quando lei faceva fisioterapia a Torino era davvero dolorosa. Veramente una prestazione che ... stream24.ilsole24ore.com La Tigre azzurra firma una delle più grandi imprese dello sport italiano degli ultimi anni. #FedericaBrignone trionfa per la seconda volta alle Olimpiadi Invernali di #MilanoCortina2026 conquistando la medaglia d’oro anche nello Slalom gigante, a pochissimi g facebook Minuti straordinari per lo sport italiano. Vittozzi che taglia il traguardo dell'oro olimpico mentre risuona l'inno per l'impresa di Federica Brignone. x.com