Musica italiana in lutto! Morto in un terribile incidente | trascinato così

La musica italiana si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di un pedone, vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Genova. Martedì 16 dicembre 2025, la vita di una persona è stata spezzata mentre attraversava una delle principali strade della città, travolta da un tir. Un evento che ha sconvolto l'intera comunità.

Un pedone ha perso la vita nella serata di martedì 16 dicembre 2025a Genova, travolto da un tir mentre attraversava una delle principali arterie della città. L'ennesimo episodio mortale sulle strade genovesi si è verificato intorno alle 19, in via Cantore, e ha riacceso l'allarme sulla sicurezza stradale e sul drammatico bilancio degli investimenti mortali che continuano a segnare il territorio. La vittima è Elio Arlandi, 67 anni, musicista molto conosciuto nell'ambiente blues. Arlandi era uno dei fondatori dei Big Fat Mama, storico gruppo nato nel 1979, nel quale suonava la chitarra.

