Davide Tizzano è morto lutto nel mondo dello sport napoletano | era stato due volte campione olimpico

È scomparso all'età di 57 anni Davide Tizzano, noto atleta e attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Originario di Napoli, Tizzano è stato due volte campione olimpico, contribuendo significativamente allo sport italiano. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dello sport napoletano e nazionale.

