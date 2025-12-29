Davide Tizzano è morto lutto nel mondo dello sport napoletano | era stato due volte campione olimpico

È scomparso all'età di 57 anni Davide Tizzano, noto atleta e attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Originario di Napoli, Tizzano è stato due volte campione olimpico, contribuendo significativamente allo sport italiano. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dello sport napoletano e nazionale.

Si è spento all'età di 57 anni il napoletano Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Davide era stato campione olimpico con il quattro di coppia a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

