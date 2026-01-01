Mattarella | Lo sport ha contribuito alla crescita dell’Italia Buonfiglio | Siamo commossi sottolinea la valenza dell’olimpismo

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo dello sport nella crescita dell’Italia, evidenziando la sua importanza nel patrimonio della Repubblica. Buonfiglio ha invece espresso commozione per i risultati e ha evidenziato la valenza dell’olimpismo come simbolo di unità e impegno. Queste dichiarazioni riflettono come lo sport rappresenti un elemento fondamentale nel progresso e nei valori della nazione.

Sergio Mattarella ha citato lo sport nel suo tradizionale discorso di fine anno. Il Presidente della Repubblica ha dichiarato: " Anche lo sport ha un posto di grande rilievo nel nostro album della Repubblica Italiana. Storie e atleti indimenticabili. I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del '60, nelle quali l'Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. Lo sport, dunque, ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l'inno italiano in una premiazione ". Il Capo di Stato ha poi proseguito: "Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i giochi di Milano Cortina.

