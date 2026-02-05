Sono data worker la manodopera precaria necessaria allo sviluppo dell' intelligenza artificiale Una popolazione di circa 420 milioni di persone nel mondo in gran parte di genere femminile
Un gruppo di lavoratori precari, spesso donne, alimenta lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Sono circa 420 milioni nel mondo, e molti di loro affrontano condizioni difficili. Tra video di incidenti mortali, violenze e perdite familiari, queste persone vedono contenuti disturbanti fino a 800 volte al giorno. La loro vita si intreccia con un lavoro invisibile, spesso sottovalutato ma indispensabile per il progresso tecnologico.
V ideo di incidenti mortali, perdite di familiari, violenze sessuali: da guardare a ciclo continuo, fino a 800 in un giorno. L’obiettivo del lavoro: classificare immagini, video e testi segnalati dai sistemi automatici come possibili violazioni delle regole di una certa piattaforma. Un articolo del Guardian racconta così la vita di un gruppo di donne, “lavoratrici fantasma” dell’AI nello stato indiano del Jharkhand. È una storia tra tante che racconta che cosa si possa nascondere dietro la “professione” di moderatore dei contenuti e annotatore di dati (data labeler). Ovvero, la manodopera precaria e sottopagata necessaria allo sviluppo dell’AI. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Italia: 54,6 miliardi di euro in mano a 79 persone e in 11 milioni sono a rischio povertà (anche il 15 per cento di occupati) Oxfam: "Nel baratro della disuguaglianza", nel mondo 18300 miliardi di dollari in mano a circa tremila persone
In Italia, 79 persone detengono un patrimonio di 54,6 miliardi di euro, mentre oltre 11 milioni di cittadini, incluso il 15% di occupati, sono a rischio povertà.
Ci sono passato anch’io con Italexit, che veniva data tra il 2 e il 4,5%. Al momento della verità, l’elettore conservatore sceglie il voto utile per non far vincere la sinistra. A meno che adesso non si faccia l’errore di trasformare Roberto Vannacci in una vittima. facebook
Le seguenti partenze sono state soppresse: data: 04/02/2026 tratta: Porto Santo Stefano- Isola del Giglio orario: 07:30 #traghetti x.com
