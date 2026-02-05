Sono data worker la manodopera precaria necessaria allo sviluppo dell' intelligenza artificiale Una popolazione di circa 420 milioni di persone nel mondo in gran parte di genere femminile

Un gruppo di lavoratori precari, spesso donne, alimenta lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Sono circa 420 milioni nel mondo, e molti di loro affrontano condizioni difficili. Tra video di incidenti mortali, violenze e perdite familiari, queste persone vedono contenuti disturbanti fino a 800 volte al giorno. La loro vita si intreccia con un lavoro invisibile, spesso sottovalutato ma indispensabile per il progresso tecnologico.

