Speed skating subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit Tutte le batterie

L’Italia si prepara a scendere in pista negli ottavi di finale del team pursuit maschile di speed skating, dopo aver ottenuto il passaggio diretto grazie alle buone prestazioni nelle qualifiche di questa mattina. La squadra azzurra, composta da tre atleti, affronterà gli Stati Uniti, che hanno conquistato il quarto di finale con una gara veloce e precisa. La decisione di confermare la formazione definitiva sarà presa poco prima dell’inizio della gara, previsto alle 16, lasciando spazio a eventuali modifiche dell’ultimo minuto.

L’Italia inizierà quest’oggi il proprio percorso nel team pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il terzetto azzurro sarà confermato 60 minuti prima del via dei quarti di finale, che scatteranno alle ore 16.00, ma dovrebbe essere composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello nel ruolo di riserva. Nel primo turno di qualificazione l’Italia è stata inserita nella seconda batteria, con gli Stati Uniti: non si tratta di uno scontro ad eliminazione diretta, ma al termine delle quattro serie verrà stilata una classifica generale dei tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating, subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit. Tutte le batterie Speed skating, Canada svetta nei quarti di finale del team-pursuit femminile alle Olimpiadi. Definite le semifinaliste Il team femminile del Canada ha conquistato una vittoria netta nei quarti di finale del team pursuit, grazie a una prestazione veloce e precisa. Speed skating, Italia dietro gli USA nel team pursuit. Ma alle Olimpiadi il format sarà completamente diverso L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Speed skating, subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit. Tutte le batterie; Le possibili medaglie Olimpiche dell'Italia di sabato 7 febbraio; Francesca Lollobrigida medaglia d'oro nello Speed skating 3000 metri a Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8 - Hockey maschile, Stati Uniti battono Danimarca 6-3. Speed skating, subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit. Tutte le batterieL'Italia inizierà quest'oggi il proprio percorso nel team pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il terzetto azzurro ... oasport.it LIVE Speed skating, Olimpidi 2026 in DIRETTA: c’è l’Italia del team-pursuit. Pergher mina vaganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei quarti di finale dell'inseguimento a squadre maschile di ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.00 Speed skating – 500 m uomini J. Rosanelli FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.00 Speed skating - 500 m uomini J. Rosanelli @fisg_it @milanocortina26 x.com