Speed skating Canada svetta nei quarti di finale del team-pursuit femminile alle Olimpiadi Definite le semifinaliste

Il team femminile del Canada ha conquistato una vittoria netta nei quarti di finale del team pursuit, grazie a una prestazione veloce e precisa. La loro vittoria permette alle atlete di avanzare direttamente alle semifinali, portando a casa un risultato importante per la squadra. Oggi, sul ghiaccio di Milano, le velociste canadesi hanno mostrato un ritmo costante e una strategia efficace, lasciando alle spalle le altre nazionali in gara.

Nuova giornata di gare sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, teatro dello speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. In programma i quarti di finale dell’inseguimento a squadre femminile: otto le formazioni al via, in palio quattro posti per l’accesso alle semifinali. Il format adottato è differente rispetto a quello della Coppa del Mondo. La prova odierna si è infatti svolta sotto forma di time trial, con le squadre impegnate contro il cronometro: i quattro migliori tempi hanno determinato l’accesso al turno successivo. Martedì 17 febbraio andrà in scena il penultimo atto, con la prima classificata opposta alla quarta e la seconda a sfidare la terza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating, Canada svetta nei quarti di finale del team-pursuit femminile alle Olimpiadi. Definite le semifinaliste Curling, definite le semifinaliste del doppio misto alle Olimpiadi: c’è l’Italia! Crollano Canada e Svizzera L’Italia si qualifica alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Cortina. Speed skating, Italia dietro gli USA nel team pursuit. Ma alle Olimpiadi il format sarà completamente diverso L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Speed Skating CanadaCanada's 62 summer and winter national sports organisations have not experienced an increase in federal funding since 2005 and, according to recent reports, athletes are the ones feeling the effects ... insidethegames.biz Speed skating Olympians Weidemann, Maltais, Blondin headline Canada's long track team for Milan CortinaIsabelle Weidemann is determined to repeat as Olympic champion with fellow Canadian speed skaters Ivanie Blondin and Valérie Maltais in women’s team pursuit, but the long track veteran isn't simply ... cbc.ca Speed skating, Lorello e Ghiotto fuori dal podio facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Speed Skating, Italia giù dal podio nei 10.000 metri uomini Oro a Jilek, 6° Davide Ghiotto, 8° Riccardo Lorello #SkySport #MilanoCortina2026 x.com